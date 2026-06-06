Πέταξε στα 5.70 ο Ρίζος στο Γκρέφελφινγκ

Ο Γιάννης Ρίζος πραγματοποίησε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση εκτός Ελλάδας στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στο Γκρέφελφινγκ της Γερμανίας.

Ο αθλητής του Νίκου Βαρσάμη έδειξε ότι έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τον χειμώνα και, μετά το συγκρατημένο ξεκίνημα στη θερινή περίοδο, επέστρεψε σε υψηλό επίπεδο επιδόσεων.

Ο Ρίζος ξεπέρασε τα 5,70 μ., πλησιάζοντας το ατομικό του ρεκόρ σε απόσταση μόλις τριών εκατοστών. Στον αγώνα πέρασε με επιτυχία τα 5,30 μ. με την πρώτη προσπάθεια, τα 5,45 μ. με τη δεύτερη, ενώ στη συνέχεια καθάρισε με την πρώτη τόσο τα 5,60 μ. όσο και τα 5,70 μ. Οι τρεις προσπάθειές του στα 5,76 μ. δεν ήταν επιτυχημένες.

Θετική ήταν και η ελληνική παρουσία στο μίτινγκ Challenger του Γκορζόφ στην Πολωνία. Ο Νικόλας Ανδρικόπουλος κατέκτησε την πρώτη θέση στο τριπλούν με καλύτερο άλμα στα 16,00 μ., παρά το γεγονός ότι είχε τέσσερις άκυρες προσπάθειες. Νωρίτερα είχε ανοίξει τον αγώνα του με άλμα στα 15,78 μ.

Στο μήκος γυναικών, η Ναταλία Μπέση εξασφάλισε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,35 μ. στην έκτη και τελευταία προσπάθειά της, σημειώνοντας παράλληλα την καλύτερη φετινή της επίδοση στον ανοιχτό στίβο. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Πορτορικανή Ελίζαμπεθ Φίλιξ με 6,50 μ.

Στα 110 μέτρα με εμπόδια, ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος κατέγραψε την ταχύτερη φετινή του κούρσα στον ημιτελικό, όπου τερμάτισε σε 13.98 και προκρίθηκε ως δεύτερος πίσω από τον Κύπριο Μίλαν Τραΐκοβιτς. Στον τελικό ολοκλήρωσε τον αγώνα του στην όγδοη θέση με χρόνο 14.09, σε συνθήκες αντίθετου ανέμου. Νικητής αναδείχθηκε ο Πολωνός Ντάμιαν Τσίκιερ με 13.44.