ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα

Πέρασε με ευρεία πλειοψηφία που έφτασε το 75%, η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα «ΕΛΑΣ» που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη δευτερολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, απέρριψε όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο συνέδριο. Αν και εμφανίστηκε να συμφωνεί επί της ουσίας με την τροπολογία των «8», υποστήριξε ότι το περιεχόμενό της περιλαμβάνεται ήδη στην υπό συζήτηση απόφαση.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την τροπολογία που κατέθεσαν οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου. «Δεν υπάρχει χώρος για plan B», φέρεται να ανέφερε, τονίζοντας ότι η απόφαση περιλαμβάνει ήδη τόσο οδικό χάρτη όσο και σαφές προγραμματικό πλαίσιο.

Αναφερόμενος στην τροπολογία των «8», σημείωσε ότι, παρότι δεν διαφωνεί με την προτεινόμενη προσθήκη, θεωρεί πως «πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί», γεγονός που τον οδήγησε στην απόρριψή της.

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία των Πολάκη, Παππά και Δούρου, διερωτήθηκε γιατί το κόμμα θα έπρεπε να επιστρέψει σε ένα σχέδιο που είχε ήδη απορριφθεί από την Κεντρική Επιτροπή τον Μάρτιο. Υποστήριξε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη πρόταση θέτει ζήτημα ηγεσίας και έκανε λόγο για «έλλειψη βάσης» στην επιχειρηματολογία της.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η πραγματικά αριστερή προοπτική είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: newsit.gr