Νέα βίντεο του Παναθηναϊκού για Μπαρτζώκα: «Κανόνας η απειλητική και υβριστική συμπεριφορά του!»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκθέτει τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τις αντιεπαγγελματικές του πράξεις και τακτικές με δύο νέα βίντεο, απαιτώντας να τερματιστεί «η ασυλία του».

Τη διαχρονική συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα σε όλα τα γήπεδα εκθέτει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δύο βίντεο που δημιούργησε. Το ένα αφορά τα όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ και το επόμενο την εν γένει δράση του Έλληνα κόουτς στα γήπεδα και κυρίως κόντρα στους φιλάθλους αντίπαλων ομάδων. Αποκορύφωμα το ματς της Euroleague στο... φιλήσυχο Ντουμπάι, όπου ο Μπαρτζώκας σκαρφάλωσε στα κάγκελα ψάχνοντας φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Δείτε την ανακοίνωση και τα βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν σταμάτησε να απευθύνεται με ένταση στους διαιτητές, ασκώντας πίεση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού του Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, μπαίνοντας ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως, δεν δέχθηκε καμία τεχνική ποινή. Δεν δέχθηκε καν παρατήρηση!



Αυτό δεν συνέβη μόνο χθες. Συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση! Έχει γίνει πια κανόνας η επιθετική, ειρωνική, απειλητική και υβριστική συμπεριφορά του απέναντι σε διαιτητές, αθλητές, παράγοντες αντίπαλων ομάδων, φιλάθλους αντίπαλων ομάδων σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας και του κόσμου (σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή), ακόμη και απέναντι σε φιλάθλους της δικής του ομάδας. Στο χθεσινό παιχνίδι, πέραν της ατιμώρητης δράσης του απέναντι στους διαιτητές, άνοιξε πολλάκις διάλογο με την εξέδρα, προκαλώντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ εξύβρισε χυδαία και τον τιμ μάνατζερ της ομάδας μας, Σάββα Αρώνη.



Φαίνεται πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει το «ελεύθερο» να κάνει και να λέει ό,τι θέλει δίχως να τιμωρείται, προκαλώντας το κοινό αίσθημα και να απαιτείται η παρέμβαση παραγόντων άλλων ομάδων ώστε να σταματήσει.



Φαίνεται πως χαίρει μιας ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα!



Ως ΕΔΩ!».