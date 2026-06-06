Δουβίκας: «Θα το δούμε σαν επίσημο - Διαφορετική η Ιταλία, αλλά πολύ μεγάλη ομάδα»

Ο Τάσος Δουβίκας, που γνωρίζει καλά το ιταλικό ποδόσφαιρο από την παρουσία του στην Κόσμο, μίλησε για το σπουδαίο αυριανό φιλικό της Εθνικής με την "σκουάντρα ατζούρα", επισημαίνοντας τις δυσκολίες του αγώνα παρά το νεαρό ρόστερ των αντιπάλων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του διεθνούς άσου στη συνέντευξη Τύπου:

Τι να περιμένουμε από την Εθνική στο αυριανό παιχνίδι: Σίγουρα μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εμείς θεωρώ πως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, έχουμε δουλέψει αρκετά πράγματα στις προπονήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους για να βελτιωνόμαστε, θα τους αντιμετωπίσουμε και στα επίσημα τον Σεπτέμβριο. Είναι ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να το δούμε σαν επίσημο γιατί θα αντιμετωπίσουμε τέτοιους αντιπάλους στους επόμενους αγώνες.

Αν θα φέρει κάτι διαφορετικό για την Εθνική το γεγονός ότι θα παίξει η Ιταλία με τόσους νεαρούς παίκτες: Σίγουρα θα έχουν μία διαφορετική εικόνα. Τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ υψηλού επιπέδου, παίζουν σε μεγάλες ομάδες, ασχέτως ότι είναι μικροί. Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα θα διαφέρει από το πώς έπαιζε η Ιταλία στα προκριματικά παιχνίδια, αλλά παραμένει μία πολύ μεγάλη ομάδα.

Αν θα ήταν ένα ιδανικό φινάλε στη σεζόν για τον ίδιο ένα γκολ στον Ντοναρούμα αύριο: Θα ήταν τιμή για μένα να σκοράρω αύριο. Ήταν μία εκπληκτική χρονιά για μας στην Ιταλία, αλλά αύριο είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ελπίζω να σκοράρω αύριο.