ΜΜΕ Σερβίας: «Δεν αναμένονται δυσκολίες στην ανανέωση του Γιόβιτς με την ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ δείχνει διάθεση να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιόβιτς, με το κλίμα να είναι θετικό ανάμεσα στις δύο πλευρές κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους Σέρβους.

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα Informer αφού γράφει για την εξαιρετική σεζόν του Γιόβιτς με την ΑΕΚ τονίζει πως «η ανανέωση του συμβολαίου του αποτελεί προτεραιότητα για τους κιτρινόμαυρους». Μάλιστα, η εκτίμηση του σερβικού Μέσου είναι πως ΑΕΚ και Γιόβιτς αναμένεται να συμφωνήσουν για νέο συμβόλαιο, λαμβάνοντας υπόψιν και τις δηλώσεις του ίδιου του παίκτη ότι περνάει εξαιρετικά στην ΑΕΚ και στην Αθήνα:

«Όπως φαίνεται δεν αναμένονται δυσκολίες για να ανανεώσει. Ο Γιόβιτς έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ΑΕΚ και είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη ζωή στην Αθήνα και από τις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του τίτλου προκύπτει ότι δεν θα είχε αντίρρηση να υπογράψει νέοι συμβόλαιο».