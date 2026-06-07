Η Μπαρτσελόνα διέλυσε την Μούρθια και έφυγε για τα ημιτελικά της Liga Endesa

Οι Καταλανοί έστησαν πάρτι στην έδρα της Μούρθια, επικρατώντας με 100-76, για να πανηγυρίσουν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Μπαρτσελόνα πήρε από το ξεκίνημα της αναμέτρηση τα ηνία και κυριάρχησε πλήρως θέλοντας να αποφύγει το κάζο που υπέστη στην έδρα της στο Game 2 κυριαρχώντας μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Έτσι, οι «μπλαουγκράνα» έκαναν το 2-1 στη σειρά και εξασφάλισαν για ακόμη μια σεζόν την παρουσία τους στα ημιτελικά των playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

O Γουίλ Κλάιμπερν ήταν ο κορυφαίος της Μπαρτσελόνα ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ από 14 πόντους πρόσθεσαν οι Λαπροβίτολα και Πάντερ