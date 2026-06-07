Το αδιανόητο buzzer beater του 43χρονου Xoυέρτας κόντρα στην Ρεάλ! (video)

Η Τενερίφη έκανε το μεγάλο «μπαμ» στα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος αφήνοντας εκτός την Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μαρσελίνο Χουέρτας πρόσφερε το highlight της σεζόν.

Ο Βραζιλιάνος γκαρντ που συνεχίζει να αγωνίζεται στα 43 του, σημείωσε ένα αδιανόητο buzzer beater με την βοήθεια και του ταμπλό αφήνοντας άφωνους τους Ισπανούς.

Ο Χουέρτας αρχικά φάνηκε να χάνει τον έλεγχο της μπάλας, λίγο πριν εκπνεύσει η επίθεση της Τενερίφης, πρόλαβε όμως να σουτάρει με έναν περίεργο τρόπο και έστειλε την μπάλα στο καλάθι.

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