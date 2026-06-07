Το αδιανόητο buzzer beater του 43χρονου Xoυέρτας κόντρα στην Ρεάλ! (video)

Ο Βραζιλιάνος γκαρντ που συνεχίζει να αγωνίζεται στα 43 του, σημείωσε ένα αδιανόητο buzzer beater με την βοήθεια και του ταμπλό αφήνοντας άφωνους τους Ισπανούς.
Ο Χουέρτας αρχικά φάνηκε να χάνει τον έλεγχο της μπάλας, λίγο πριν εκπνεύσει η επίθεση της Τενερίφης, πρόλαβε όμως να σουτάρει με έναν περίεργο τρόπο και έστειλε την μπάλα στο καλάθι.
Δείτε παρακάτω το video:
🔁 Es para verlo en bucle una y otra vez.— Liga Endesa (@ACBCOM) June 6, 2026
Qué locura, @Huertas09 🤪
📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa | @CB1939Canarias | @Huertas09 https://t.co/eLjnYvQqeN pic.twitter.com/TevON598ux