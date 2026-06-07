Οι Νικς ανακοίνωσαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το Game 3 με τους Σπερς λόγω Τραμπ!

Οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν κάνει το 2-0 στη σειρά των τελικών του NBA κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τα ξημερώματα της Τρίτης (8/6), θα υποδεχθούν τους Τεξανούς στο MSG για το Game 3.

Παρών στο γήπεδο θα είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αποδέχθηκε την πρόσκληση του ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να ανακοινώνει αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Νικς, αναφέρουν ότι δεν επιτρέπονται τσάντες στο γήπεδο, ενώ θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι τύπου αεροδρομίου και οι θεατές πρέπει να πάνε πολύ νωρίτερα στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Νικς αναφέρει:

«Καθώς πλησιάζουμε στο Game 3 των Τελικών του NBA τη Δευτέρα το βράδυ (σ.σ. ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα), το Madison Square Garden και η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Secret Service) θέλουν να συμβάλουν ώστε να εξασφαλιστεί μια ασφαλής και ευχάριστη εμπειρία για όλους τους κατόχους εισιτηρίων, κοινοποιώντας σημαντικές διαδικασίες ασφαλείας που θα ισχύουν.

Θα εφαρμοστεί αυστηρή απαγόρευση εισόδου με τσάντες (σ.σ. no-bag policy) και οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιορίσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο απολύτως απαραίτητο. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να αναμένουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδό τους στο Madison Square Garden, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων παρόμοιων με εκείνους της TSA (σ.σ. της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών).

Συνιστάται έντονα στους θεατές να προσέλθουν τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο ασφαλείας και την είσοδο».