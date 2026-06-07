Υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ ανακοίνωσε ότι έκλεισε τον Γκρίνγουντ!

Ο Μέισον Γκρίνγουντ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, με τις φήμες για πιθανή μετακίνησή του στη Φενέρμπαχτσε να ενισχύονται σημαντικά τις τελευταίες ώρες.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, Χακάν Σαφί, αποκάλυψε ότι έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον επιθετικό της Μαρσέιγ, παρουσιάζοντας μάλιστα τον Άγγλο άσο ως ένα από τα βασικά πρότζεκτ της προεκλογικής του καμπάνιας ενόψει των επερχόμενων εκλογών του συλλόγου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Σαφί, η συμφωνία με τον 24χρονο ποδοσφαιριστή προβλέπει συνεργασία έως το καλοκαίρι του 2030, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκλεγεί νέος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε.

«Έχουμε φτάσει σε συμφωνία με τον Μέισον Γκρίνγουντ. Η συμφωνία αυτή θα ισχύσει μέχρι τον Ιούνιο του 2030 εφόσον κερδίσω τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος επιχειρηματίας.

Την ίδια στιγμή, ο Σαφί φέρεται να εξετάζει και την απόκτηση του Λουίς Σουάρες από τη Σπόρτινγκ, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων για το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής.