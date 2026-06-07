Η Μίλαν «πάγωσε» τις συζητήσεις με τον Γκορέτσκα

Η αστάθεια που βρίσκονται οι «ροσονέρι» τους ανάγκασε να σταματήσουν τις επαφές με τον Γερμανό χαφ, που πλέον εξετάζει άλλες προτάσεις.

Ο Λέον Γκορέτσκα μένει ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου και το όνομά του συνδέθηκε έντονα με την Μίλαν, έχοντας δεχθεί πρόταση από τους «ροσονέρι» για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Όπως αναφέρουν, ωστόσο δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι επαφές των δύο πλευρών έχουν «παγώσει» τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της διοικητικής αστάθειας που υπάρχει στους «ροσονέρι».

Έτσι, ο Γκορέτσκα εξετάζει και άλλες προτάσεις που έχει στα χέρια του, χωρίς να βιάζεται να πάρει την απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την θητεία του στην Μπάγερν.