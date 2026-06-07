Νίκησε την Αίγυπτο στην πρόβα τζενεράλε η Βραζιλία

Θετικό ήταν το τελευταίο τεστ της Βραζιλίας πριν την έναρξη του Mundial, αφού η Σελεσάο επικράτησε της Αιγύπτου με 2-1 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Κλίβελαντ.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την Βραζιλία, με τον Μπρούνο Γκιμαράες να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως η απάντηση της Αιγύπτου ήταν άμεση, με τον Ζίκο στο 11' να φέρνει το ματς στα ίσα.

Στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου η Βραζιλία είχε τον απόλυτο έλεγχο και σπατάλησε μεγάλες ευκαιρίες -κυρίως με τον Ίγκορ Τιάγκο- όμως η υπεροχή δεν μετουσιώθηκε σε γκολ για την Σελεσάο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κάρλο Αντσελότι άλλαξε όλη την ενδεκάδα του και στο 52' ο Έντρικ μετά από ασίστ του Ραφίνια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας και πάλι σε θέση οδηγού την Βραζιλία.

Μετά το γκολ του Βραζιλιάνου επιθετικού ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με την Σελεσάο να διατηρεί με άνεση το υπέρ της προβάδισμα μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, κλείνοντας με θετικό τρόπο τα φιλικά προετοιμασίας.