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Νίκησε την Αίγυπτο στην πρόβα τζενεράλε η Βραζιλία

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Θετικό ήταν το τελευταίο τεστ της Βραζιλίας πριν την έναρξη του Mundial, αφού η Σελεσάο επικράτησε της Αιγύπτου με 2-1 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Κλίβελαντ.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την Βραζιλία, με τον Μπρούνο Γκιμαράες να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως η απάντηση της Αιγύπτου ήταν άμεση, με τον Ζίκο στο 11' να φέρνει το ματς στα ίσα.

Στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου η Βραζιλία είχε τον απόλυτο έλεγχο και σπατάλησε μεγάλες ευκαιρίες -κυρίως με τον Ίγκορ Τιάγκο- όμως η υπεροχή δεν μετουσιώθηκε σε γκολ για την Σελεσάο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κάρλο Αντσελότι άλλαξε όλη την ενδεκάδα του και στο 52' ο Έντρικ μετά από ασίστ του Ραφίνια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας και πάλι σε θέση οδηγού την Βραζιλία.

Μετά το γκολ του Βραζιλιάνου επιθετικού ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με την Σελεσάο να διατηρεί με άνεση το υπέρ της προβάδισμα μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, κλείνοντας με θετικό τρόπο τα φιλικά προετοιμασίας.

Νίκησε την Αίγυπτο στην πρόβα τζενεράλε η Βραζιλία