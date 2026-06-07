Η Ελβετία προειδοποίησε τους παίκτες της για φίδια στο προπονητικό κέντρο!

Οι Ελβετοί, συγκεκριμένα, δημοσιεύσαν τον χάρτη του προπονητικού κέντρου που έκλεισαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Εβραϊκή Ακαδημία του Σαν Ντιέγκο, όμως στο γράφημα υπήρχε και ένα σημείο που έγραφε «περιοχή φιδιών».
Με αυτόν τον τρόπο η ελβετική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, θέλησε να προειδοποιεί τους παίκτες και το προσωπικό σχετικά με την πιθανή παρουσία φιδιών σε εκείνο το τμήμα της εγκατάστασης!
🇨🇭 | MUNDIAL 2026: La selección nacional suiza ha publicado el mapa de su base de entrenamiento para la Copa Mundial de 2026 en la Academia Judía de San Diego.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 6, 2026
Una sección está marcada como “ÁREA DE SERPIENTES” para advertir a los jugadores y al personal sobre la posible… pic.twitter.com/JN4zf74LoW