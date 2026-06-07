Η Ελβετία προειδοποίησε τους παίκτες της για φίδια στο προπονητικό κέντρο!

Μια ιδιαίτερη ενημέρωση εξέδωσε η Εθνική Ελβετίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Mundial, ενημερώνοντας τους διεθνείς της για παρουσία φιδιών στο προπονητικό κέντρο που έκλεισε στις ΗΠΑ.

Οι Ελβετοί, συγκεκριμένα, δημοσιεύσαν τον χάρτη του προπονητικού κέντρου που έκλεισαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Εβραϊκή Ακαδημία του Σαν Ντιέγκο, όμως στο γράφημα υπήρχε και ένα σημείο που έγραφε «περιοχή φιδιών».

Με αυτόν τον τρόπο η ελβετική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, θέλησε να προειδοποιεί τους παίκτες και το προσωπικό σχετικά με την πιθανή παρουσία φιδιών σε εκείνο το τμήμα της εγκατάστασης!