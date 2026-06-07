Μπερνάρντο Σίλβα: «Η Μπαρτσελόνα είναι μια επιλογή αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμη»

Ο Μπερνάρντο Σίλβα άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του, τονίζοντας ότι η Μπαρτσελόνα είναι μια από τις επιλογές που εξετάζει.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μένει ελεύθερος από την Μάντσεστερ Σίτι και μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Χιλή, ρωτήθηκε για το μέλλον του, χωρίς να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

«Η Μπαρτσελόνα είναι μία από τις επιλογές αλλά δεν έχω πάρει ακόμα καμία οριστική απόφαση. Υπάρχουν πολλές επιλογές και έχω σεβασμό για όλους τους ενδιαφερόμενους συλλόγους.

Στο τέλος θα προσπαθήσω να βρω μια ομάδα που με θέλει, όπου νιώθω ότι με αγαπούν πραγματικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και την ημέρα που θα πάρω την απόφασή μου, θα το μάθουν», ανέφερε ο έμπειρος ποδοσφαιριστής.