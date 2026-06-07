Μπαπέ: «Θέλω να αφήσω το αποτύπωμά μου στην Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Κιλιάν Μπαπέ σε συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε για την παρουσία του στην Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία των Μαδριλένων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γάλλος επιθετικός:

«Είμαι πολύ περήφανος που παίζω για την Ρεάλ Μαδρίτης και έχω μια έντονη επιθυμία να αφήσω το αποτύπωμά μου στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Αν αφήσεις το στίγμα σου στην ιστορία του μεγαλύτερου συλλόγου στον κόσμο, έχεις μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Εκτός από τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα, όλοι ξέρουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο πιο μεγάλος σύλλογος στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για όλους. Είναι ο σύλλογος που ενσαρκώνει το μεγαλείο».