Καιρός σήμερα: Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία – Βροχές στα ηπειρωτικά

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, αυτός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.