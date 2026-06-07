Νέο τεστ για την Εθνική κόντρα στην ιταλική... νουβέλ βαγκ - Ετοιμάζει αλλαγές ο Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική ομάδα δίνει το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της αντιμετωπίζοντας την... πιτσιρικαρία της Ιταλίας στο Παγκρήτιο Στάδιο (22:00, Alpha tv), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ετοιμάζει αλλαγές σε πρόσωπα.

Η Γαλανόλευκη ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν με ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι, έστω κι αν δεν θα βρει μπροστά της την... κανονική εθνική Ιταλίας, μιας και λόγω της κατάστασης που επικρατεί στις τάξεις της "σκουάντρα ατζούρα", η αποστολή τους απαρτίζεται κυρίως από νεαρούς, πλην όμως εξαιρετικά ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να διατηρήσει τον σχηματισμό με τρεις στην άμυνα, όπως και στο παιχνίδι με τη Σουηδία, αφού για μεγάλο διάστημα φάνηκε να αποδίδει, ενόψει και των δύσκολων αγώνων που ακολουθούν στο Nations League το φθινόπωρο.

Δεδομένο ωστόσο είναι πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα στην ενδεκάδα που θα παρατάξει. Στο τέρμα αναμένεται να ξεκινήσει ο Βλαχοδήμος αντί του Τζολάκη, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κώστα Τσιμίκα και πιθανότατα θα ξεκινήσει βασικός ο Κυριακόπουλος, με τον Βαγιαννίδη να παίρνει θέση στο άλλο άκρο αντί του Ρότα. Ο Δουβίκας θεωρείται βέβαιο πως θα πάρει φανέλα βασικού αντί του Παυλίδη, ενώ από εκεί και πέρα θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν και οι Χατζηδιάκος, Μουζακίτης, Κωστούλας, Μασούρας, Τριάντης.

Από εκεί και πέρα ο κόσμος της Εθνικής αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόκειται να βρεθούν περί τους 15.000 Έλληνες φιλάθλους.