Ισπανικός Τύπος για τον αποκλεισμό της Ρεάλ: «Η απόλυτη κατάρρευση, ιστορική ήττα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ιστορικό κάζο από την Τενερίφη και θα μείνει χωρίς τίτλο την φετινή σεζόν, με τον Ισπανικό Τύπο να κάνει λόγο για την απόλυτη κατάρρευση της «Βασίλισσας».

Η Τενερίφη υποχρέωσε την Ρεάλ σε μια ιστορική ήττα. Η παρέα του βιονικού Μαρθελίνιο Χουέρτας έκανε το break στην Μαδρίτη στο Game 3, κέρδισε την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο με 107-95 και την πέταξε τους Μαδριλένους εκτός ημιτελικών στο Ισπανικό πρωτάθλημα μετά από 18 χρόνια. Μάλιστα η Ρεάλ την τρέχουσα σεζόν έμεινε χωρίς τίτλο μετά από 15 χρόνια.

Ο Ισπανικός Τύπος δεν... μάσησε τα λόγια του με την Mundo Deportivo να γράφει χαρακτηριστικά: «Η Τενερίφη τοποθετεί τη σημαία της στη Μαδρίτη και αποκλείει την πρωταθλήτρια».

«Η απόλυτη κατάρρευση της Ρεάλ Μαδρίτης και το ηρωικό κατόρθωμα της Τενερίφης», αναφέρει στον τίτλο της η Marca. Aπό την πλευρά της η AS έκανε λόγο για ιστορική ήττα και ιστορικό πλήγμα.