ΜΜΕ Ισπανίας: «Μένει ελεύθερος από την Θέλτα ο Πέρεθ»

Ο Κάρλες Πέρεθ αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τον ισπανικό σύλλογο - Τα δεδομένα για τον Άρη

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στον Άρη, με την μορφή δανεισμού, ο Κάρλες Πέρεθ γυρίζει στη Θέλτα, με την επιστροφή του να μην φαίνεται να κρατάει πολύ, με όσα αναφέρουν οι Ισπανοί, δεν αποκλείεται ο Ίβηρας εξτρέμ να φύγει ξανά.

Σύμφωνα με το futbolfantasy.com η Θέλτα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον αφήσει ελεύθερο, καθώς δεν χωράει στα πλάνα της, με τους κιτρινόμαυρους, για την ώρα να παρακολουθούν την περίπτωση του, όμως δίχως να έχει εκφραστεί η επιθυμία τους να τον αποκτήσουν, σε περίπτωση που ανοίξει το πεδίο.

Χαρακτηριστικά το δημοσίευμα τονίζει:

«Ο Άρης Θεσσαλονίκης τερμάτισε τη συνεργασία του Κάρλες Πέρεθ, μετά τη λήξη της συμφωνίας δανεισμού που συνέδεε τον μεσοεπιθετικό με την ελληνική ομάδα. Ο παίκτης θα επιστρέψει στην Θέλτα, τον σύλλογο με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο 28χρονος εξτρέμ προσπαθούσε να ανακτήσει τη φόρμα και τη σταθερότητά του μακριά από τον Μπαλαΐδος, αλλά η απόδοσή του στην ελληνική Super League ήταν ασυνεπής και δεν είχε καθιερωθεί πλήρως ως βασικός παίκτης για την ομάδα. Ο Κάρλες Πέρεθ έχει παίξει συνολικά 23 αγώνες πρωταθλήματος, ξεκινώντας 19 από αυτούς και έχοντας 1.537 λεπτά συμμετοχής. Επιπλέον, σκόραρε 1 γκολ και έδωσε 2 ασίστ κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Άρη.Παρόλο που η συμφωνία μεταξύ των συλλόγων περιελάμβανε οψιόν αγοράς, αυτή δεν θα ασκηθεί, επομένως ο παίκτης θα επιστρέψει αρχικά στη Θέλτα. Ωστόσο, ο σύλλογος με έδρα το Βίγκο δεν τον υπολογίζει για την επόμενη σεζόν και η αποχώρησή του φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ένας ακόμη δανεισμός ή μια μόνιμη μεταγραφή είναι τα πιο πιθανά σενάρια για να λυθεί το μέλλον του. Όπως επίσης και η λύση του συμβολαίου του, καταβάλλοντας ένα ποσό σαν αποζημίωση».