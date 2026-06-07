«Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ντόντα Χολ»

Σύμφωνα με Ισραηλινά Μέσα ο Ντόντα Χολ βρίσκεται ψηλά στην λίστα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του «λαού» να αναζητά τον σέντερ που θα πλαισιώσει τον Ρομάν Σόρκιν.

Μπορεί τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη να μη έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο οι ομάδες σε μεγάλο ποσοστό σχεδιάζουν την επόμενη μέρα.

Δημοσίευμα από το Ισραήλ και συγκεκριμένα από το «Sport 5», αναφέρει ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει βάλει στο στόχαστρο της τον σέντερ του Ολυμπιακού, Ντόντα Χολ. Η ομάδα του Οντέτ Κάτας αναζητά τον κατάλληλο σέντερ που θα πλαισιώσει τον Ρομάν Σόρκιν στις θέσεις των ψηλών και θεωρεί τον Αμερικανό σέντερ τον καταλληλότερο.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η περίπτωση του Χολ δεν είναι εύκολη, καθώς ο Αμερικανός ψηλός έχει συμβόλαιο διάρκειας 2+1 χρόνια με την ομάδα του Λιμανιού από το περασμένο καλοκαίρι όταν και υπέγραψε με τους «ερυθρόλευκους», ενώ σε κάθε περίπτωση υπάρχει φυσικά και το ανάλογο buy-out.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χολ κατέγραψε 6.8 πόντους και 4.6 ριμπάουντ μέσο όρο στην EuroLeague.