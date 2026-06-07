Μουντιάλ ή εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης;

Η FIFA διοργανώνει το πιο προηγμένο τεχνολογικά Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία, με τεχνητή νοημοσύνη, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και «έξυπνη» μπάλα. Πρόοδος ή κίνδυνος υπερβολικής εξάρτησης από τα δεδομένα; Σχολιάζει ο Νίκος Μποζιονέλος

Το Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά πειράματα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Η FIFA δεν κρύβει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τη διοργάνωση ως βιτρίνα των νέων ψηφιακών εργαλείων που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, επιχειρώντας να μεταφέρει το ποδόσφαιρο σε μια νέα εποχή δεδομένων, αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης.

Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη. Λιγότερα διαιτητικά λάθη, μεγαλύτερη πρόσβαση των μικρότερων ομοσπονδιών σε εργαλεία ανάλυσης και πιο εντυπωσιακή εμπειρία για τον θεατή. Στα χαρτιά, δύσκολα μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με αυτούς τους στόχους.

Ωστόσο, όσο περισσότερο η τεχνολογία αποκτά κεντρικό ρόλο, τόσο πιο έντονα τίθενται ερωτήματα για τα όρια της παρέμβασής της στο ίδιο το παιχνίδι.

Το Μουντιάλ 2026 θα είναι η πρώτη διοργάνωση στην ιστορία με:

πλήρη ψηφιακή καταγραφή όλων των ποδοσφαιριστών,

έξυπνη μπάλα με αισθητήρες,

εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις εθνικές ομάδες,

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αγώνων και φάσεων,

προηγμένο ημιαυτόματο οφσάιντ νέας γενιάς,

διαιτητική κάμερα νέας τεχνολογίας ενσωματωμένη στην τηλεοπτική παραγωγή.

Δημοκρατικοποίηση της πληροφορίας

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αφορά φυσικά στη διαιτησία. Η νέα γενιά ημιαυτόματου οφσάιντ θα αξιοποιεί 15 κάμερες σε κάθε γήπεδο και δεδομένα από την μπάλα της Adidas, η οποία θα καταγράφει θέση, περιστροφή και επαφές έως και 500 φορές το δευτερόλεπτο.

Η ακρίβεια αυτή επιτρέπει στη FIFA να μειώσει σημαντικά το περιθώριο σφάλματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σύστημα πλέον μπορεί να ειδοποιεί για ξεκάθαρες παραβάσεις οφσάιντ με διαφορά άνω των 10 εκατοστών, όταν πριν από λίγα χρόνια το αντίστοιχο όριο έφθανε τα 50 εκατοστά.

Το δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δημοκρατικοποίηση της πληροφορίας. Μέσω του Football AI Pro, οι εθνικές ομάδες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αναλύσεις, στατιστικά, βίντεο και τακτικές αναφορές που μέχρι πρόσφατα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μόνο οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις.

Σε μια εποχή όπου η ανάλυση δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας, η δυνατότητα μιας μικρής ομοσπονδίας να αποκτήσει πρόσβαση σε εργαλεία αντίστοιχα με εκείνα των κορυφαίων χωρών αποτελεί πραγματική εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αμφισβητούμενων φάσεων μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την κατανόηση των αποφάσεων από το κοινό. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα δεν είναι η απόφαση καθαυτή, αλλά η αδυναμία του θεατή να αντιληφθεί γιατί ελήφθη.

Υπερβολική παρουσία τεχνολογίας

Υπάρχει όμως και η αντίθετη ανάγνωση. Το ποδόσφαιρο υπήρξε επί δεκαετίες ένα άθλημα στο οποίο κυριαρχούσε το ανθρώπινο στοιχείο. Ο διαιτητής έκρινε, οι βοηθοί αποφάσιζαν και το λάθος αποτελούσε μέρος του παιχνιδιού, όσο άδικο κι αν ακούγεται αυτό.

Σήμερα, κάθε νέα τεχνολογική προσθήκη περιορίζει σταδιακά τον ανθρώπινο παράγοντα. Επισήμως η FIFA τονίζει ότι η τελική απόφαση παραμένει στον διαιτητή ή στον βοηθό. Στην πράξη, όμως, πόσο εύκολο είναι για έναν αξιωματούχο να αγνοήσει μια ειδοποίηση που βασίζεται σε χιλιάδες σημεία δεδομένων και δεκάδες κάμερες;

Παράλληλα, η συνεχής συλλογή πληροφοριών δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των αθλητών. Οι 1.248 ποδοσφαιριστές της διοργάνωσης θα σαρωθούν ψηφιακά και θα μετατραπούν σε τρισδιάστατα μοντέλα με ακρίβεια χιλιοστού. Πρόκειται για μια τεχνολογική κατάκτηση, αλλά ταυτόχρονα για μια πρωτοφανή συγκέντρωση βιομετρικών πληροφοριών.

Δεν είναι επίσης βέβαιο ότι η υπερβολική παρουσία τεχνολογίας ενισχύει πάντοτε το θέαμα. Υπάρχει ο κίνδυνος το ποδόσφαιρο να μετατραπεί σταδιακά σε μια εμπειρία όπου η συζήτηση περιστρέφεται περισσότερο γύρω από τα δεδομένα και λιγότερο γύρω από το ίδιο το παιχνίδι.

Το πραγματικό τεστ αρχίζει τώρα

Το Μουντιάλ του 2026 θα αποτελέσει την πρώτη πραγματική δοκιμή αυτής της νέας φιλοσοφίας. Αν τα εργαλεία λειτουργήσουν διακριτικά και βελτιώσουν την αξιοπιστία των αποφάσεων χωρίς να αλλοιώσουν τον ρυθμό και την αυθεντικότητα του αθλήματος, η FIFA θα μπορεί να μιλά για επιτυχία.

Αν όμως η τεχνολογία αρχίσει να γίνεται η πρωταγωνίστρια της διοργάνωσης αντί για τους ποδοσφαιριστές, τότε το εγχείρημα θα προκαλέσει νέες συζητήσεις για τα όρια της ψηφιακής παρέμβασης στο ποδόσφαιρο.

Η ουσία βρίσκεται κάπου στη μέση. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται την τεχνολογία για να γίνει δικαιότερο και πιο προσβάσιμο. Χρειάζεται όμως εξίσου να διατηρήσει το ανθρώπινο στοιχείο που το έκανε το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο. Το Μουντιάλ του 2026 θα δείξει αν αυτή η ισορροπία μπορεί πράγματι να επιτευχθεί.

✍️ Νίκος Μποζιονέλος