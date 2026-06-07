Θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή: Οι δηλώσεις Τραμπ και η ιρανική απάντηση με βαλλιστικούς πυραύλους

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν καθημερινά χτυπήματα.

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν καθημερινά χτυπήματα, ενώ η Τεχεράνη διευρύνει τους στόχους της και πάλι στις χώρες του Κόλπου, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν προς το Στενό του Ορμούζ και τις γειτονικές χώρες, στην τελευταία σύγκρουση στην περιοχή που θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή το βράδυ ότι το Ιράν «εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ώρες αφότου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) κατέρριψε τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που εκτοξεύτηκαν προς το Στενό του Ορμούζ».

Η Centcom ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέρριψαν επίσης δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης νωρίτερα το Σάββατο, τα οποία απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό.

Τα χτυπήματα σηματοδοτούν την τελευταία έξαρση στο στενό εν μέσω εκτεταμένων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το «μπλακ άουτ» στο Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σταματώντας τις αποστολές ενεργειακών προϊόντων και εκτινάσσοντας τις τιμές του φυσικού αερίου, των τροφίμων και των μεταφορών στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υπονοήσει ότι ο τρίμηνος πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, λέγοντας σε μια εκδήλωση την Παρασκευή ότι έχει «τελειώσει σε μεγάλο βαθμό», αλλά ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με «πιο δύσκολο τρόπο» από ό,τι με τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό καθυστερήσει. Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή γιατί το Ιράν δεν είχε καταλήξει σε συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News: «Επειδή είναι ισχυροί. Είναι περήφανοι. Έχουν αντιμετωπίσει πολύ αδύναμη και αναποτελεσματική ηγεσία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών... που τους επέτρεψε να τη γλιτώσουν με δολοφονία», είπε. «Νομίζω ότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι βρίσκονται στην κατάσταση όπου έχουν ουσιαστικά αποκεφαλιστεί».

Η Centcom χαρακτήρισε την Παρασκευή την επίθεση με μη επανδρωμένα ως «άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία». Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στη συνέχεια παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ.

Έξι από τους πυραύλους, πρόσθεσε η Centcom, «που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν και ένας έβδομος δεν έφτασε στον επιδιωκόμενο στόχο του».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός της 8ης Απριλίου, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις στόχευαν να χτυπήσουν τέσσερα πετρελαιοφόρα επειδή προσπάθησαν να βγουν από το Στενό του Ορμούζ, και ότι επίσης στόχευσε δύο αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ και τις εγκαταστάσεις του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η Centcom δήλωσε ότι δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιά σε προσωπικό των ΗΠΑ και ότι «οι ιρανικοί ισχυρισμοί για ζημιά στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν είναι ψευδείς».

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ιράν, με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ να δηλώνει ότι οι επιθέσεις συνιστούν κλιμάκωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους εντός του εναέριου χώρου του Κουβέιτ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν.

Ορισμένα συντρίμμια έπεσαν πάνω σε κατοικημένες περιοχές ως αποτέλεσμα των αναχαιτίσεων πυραύλων. Οι πύραυλοι, σύμφωνα με τον στρατό του Κουβέιτ, προκάλεσαν υλικές ζημιές και όχι θύματα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τρεις πυραύλους και πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ethnos.gr

