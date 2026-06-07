Το Kicker «συνδέει» τον Γιαννούλη με ομάδα της Αγγλίας - Τι ισχύει με τον Έλληνα μπακ

Το σημερινό (7/6) δημοσίευμα του Kicker μιλάει για ενδιαφέρον από την Αγγλία για τον Γιώργο Γιαννούλη - Ποια είναι η ομάδα που μπαίνει στο κάδρο και τι ακριβώς ισχύει

Η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη παραμένει στο... μεταγραφικό προσκήνιο, με το γερμανικό Μέσο να δίνει νέες πληροφορίες, βάζοντας τον Έλληνα μπακ, στη λίστα ομάδας από την Αγγλία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ομάδα από την Αγγλία έχει βάλει στο στόχαστρο τον Δημήτρη Γιαννούλη, χωρίς ωστόσο να την κατονομάζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η ομάδα που έχει εκφράσει εδώ και καιρό ενδιαφέρον είναι η Κόβεντρι, όμως προτεραιότητα για τον 30χρονο διεθνή αμυντικό είναι η επιστροφή στην Ελλάδα, εκεί όπου φαντάζει ιδιαίτερα περιζήτητος.