Τούχελ: «Πρέπει να συνηθίσουμε την υγρασία και τον ήλιο όσο θα είμαστε στις ΗΠΑ»

Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ μετά τη φιλική νίκη επί της Νέας Ζηλανδίας με 1-0, μίλησε για την εικόνα της ομάδας του λίγο πριν την έναρξη του Mundial αλλά και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις ΗΠΑ.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Για να το θέσω στο πλαίσιο, πολλοί από τους παίκτες μας έπαιξαν για τελευταία φορά μαζί τον Νοέμβριο. Αυτό ήταν πριν από έξι μήνες. Κάναμε τέσσερις προπονήσεις μαζί και μετά ανακατέψαμε εντελώς τη σύνθεση της ομάδας.

Ήμουν πιο ικανοποιημένος με το δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω ότι δείξαμε περισσότερη όρεξη και περισσότερη θέληση. Παίξαμε καλύτερα, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε σύμφωνα με το σχέδιό μας.

Πρέπει συνηθίσουμε την υγρασία και τον ήλιο όσο θα είμαστε εδώ. Αύριο θα είναι ημέρα ανάρρωσης, και μετά έχουμε δύο μέρες για να προετοιμαστούμε για την Κόστα Ρίκα. Στη συνέχεια, ένα μέρος των παικτών θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής».