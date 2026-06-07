Ολυμπιακός: Ανατροπή με Λόπεθ, που μένει στη Ράγιο

Σοβαρή εμπλοκή προέκυψε στον Ολυμπιακό στην περίπτωση του Ουναΐ Λόπεθ και φαίνεται πως οδηγείται σε ναυάγιο.

Αν και χθες υπήρχαν δημοσιεύματα πως ο Ουναΐ Λόπεθ τα έχει βρει σε όλα με τον Ολυμπιακό και απομένουν μόνο οι υπογραφές, τελικά υπάρχει ανατροπή του σκηνικού.

Ο Ισπανός μέσος δέχεται ισχυρές πιέσεις να μείνει στη Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία του κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση ανανέωσης, και αυτό φαίνεται πλέον πως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αυτές τις μέρες ο Λόπεθ είναι σε διακοπές με την οικογένειά του και αποφάσεις για το μέλλον του θα πάρει μόλις επιστρέψει.

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφονται πλέον σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυσή τους μεσοεπιθετικά.