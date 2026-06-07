Καβάλα: Βρέθηκε αντιαρματική νάρκη στην παραλία Οφρυνίου

Το πυρομαχικό βρίσκεται σε κατάσταση εκτεταμένης οξείδωσης.

Μια αντιαρματική νάρκη εντοπίστηκε το Σάββατο (6/6) στη θαλάσσια περιοχή Οφρυνίου, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, ενημερώθηκε μεσημεριανές ώρες για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (αντιαρματική νάρκη), στη θαλάσσια περιοχή παραλίας «ΟΡΦΑΝΙΟΥ» Παγγαίου Καβάλας.

Το πυρομαχικό, εντοπίστηκε στην ακτογραμμή, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση εκτεταμένης οξείδωσης.

Από τη Λιμενική Αρχή Καβάλας τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

Πηγή: newsbomb.gr

