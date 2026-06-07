Αναλαμβάνει την Παρτιζάν ο Σάσα Ίλιτς

Ο Σάσα Ίλιτς ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Παρτιζάν ως προπονητής.

Την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν ετοιμάζεται να αναλάβει ο Σάσα Ίλιτς, σύμφωνα με πληροφορίες του Mozzart Sport. Ο Σέρβος τεχνικός, γνωστός στην Ελλάδα από το πέρασμά του από τον Ατρόμητο, φέρεται να συμφώνησε με τον Ντάνκ Λάζοβιτς, προκειμένου να επιστρέφει στην ομάδα που αγωνίστηκε 19 χρόνια, ως προπονητής.

Ο Σάσα Ίλιτς εργάστηκε την τελευταία χρονιά στη Σουμγκαζίτ του Αζερμπαϊτζάν, από την οποία αποχώρησε τον Μάιο. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Πάρι, Ατρόμητο, ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Τσουκαρίτσκι.

Ως παίκτης, ο Ίλιτς πέρασε 19 χρόνια φορώντας την ασπρόμαυρη φανέλα της Παρτιζάν, παίζοντας συνολικά 604 αγώνες, πετυχαίνοντας 160 γκολ. Κατέκτησε 11 πρωταθλήματα, έπαιξε δύο φορές στο Champions League και έπαιξε 37 αγώνες για την εθνική Σερβίας, σκοράροντας τέσσερα γκολ.