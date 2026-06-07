«Ενδιαφέρον της Φιορεντίνα για τον Μανδά»

Στο κόλπο της απόκτησης του Χρήστου Μανδά μπαίνει και η Φιορεντίνα.

Την ώρα που μαίνονται οι συζητήσεις της Μπόρνμουθ με τη Λάτσιο για την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Χρήστου Μανδά, προέκυψε νέος μνηστήρας για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Ο 24χρονος γκολκίπερ μετακόμισε τον Ιανουάριο στην Μπόρνμουθ με τη μορφή δανεισμού από τη Λάτσιο και παρόλο που δεν πήρε ευκαιρίες, η αγγλική ομάδα θέλει να τον κρατήσει, ωστόσο προσπαθεί να ρίξει το ποσό της οψιόν αγοράς που έχει οριστεί στα 18 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον όμως προέκυψε και από τη Φιορεντίνα, η οποία είναι ανοιχτή στο να παραχωρήσει τον Ντε Χέα και ρώτησε για τα δεδομένα της μεταγραφής του Μανδά, σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα.

