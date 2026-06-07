ΜΜΕ Σερβίας: «Ο Ολυμπιακός στην διεκδίκηση του Τικνιζιάν»

Δημοσίευμα από τη Σερβία κάνει αναφορά στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ναΐρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα.

Tην περίπτωση του Ναΐρ Τικνιζιάν φαίνεται πως εξετάζει, σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού μέσου Meridian Sport, ο Ολυμπιακός. Ο 26χρονος διεθνής Αρμένιος αριστερός αμυντικός, που παίζει στον Ερυθρό Αστέρα, βρίσκεται στο μεταγραφικό πλάνο των «ερυθρόλευκων», ενώ στην διεκδίκηση του βρίσκεται και ο Άγιαξ ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Τικνιζιάν έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, καθώς εκτός από Ολυμπιακό και Άγιαξ, στην κούρσα βρίσκονται τόσο η Κόμο όσο και η Λανς. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εκπρόσωποι των δύο ομάδων θα δώσουν το παρών σε ματς της εθνικής Αρμενίας, ώστε να σχηματίσουν πιο ολοκληρωμένη άποψη για την αγωνιστική του κατάσταση.

Την περασμένη χρονιά ο Αρμένιος μπακ πραγματοποίησε χορταστική χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα, σημειώνοντας 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είχε και ένα γκολ και επτά ασίστ. Το συμβόλαιό του με την σερβικη ομάδα έχει διάρκεια μέχρι το 2028, πράγμα που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της ομάδας του σε πιθανές συζητήσεις για μεταγραφή. Το κόστος του υπολογίζεται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα όνομά, που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την ΑΕΚ, καθώς και τον ΠΑΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται να είχε έρθει σε επαφή με την πλευρά του παίκτη, δείχνοντας ενδιαφέρον για την περίπτωση του. Μένει να φανεί ποια από αυτές θα προχωρήσει σε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.