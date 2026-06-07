Άρης: Της αμύνης τα παιδιά...

Τα κενά στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών και πλαγίων μπακ, τα οποία θέλει να καλύψει ο Άρης

Με τον δανεισμό του Νοά Σονκό Σούντμπεργκ από τη Λουντογκόρετς να ολοκληρώνεται στις 30/6, όπως θα συμβεί και στο συμβόλαιο του Λίντσεϊ Ρόουζ, ο μοναδικός κεντρικός αμυντικός που απομένει στον Άρη είναι ο «βετεράνος» Φαμπιάνο Λέισμαν.

Για τον 29χρονο Σουηδό, από την Γκάμπια, κεντρικό αμυντικό, διατηρείται οψιόν αγοράς από το βουλγαρικό σύλλογο με τον οποίο έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, ενώ υπάρχει δεδομένο ενδιαφέρον για την απόκτησή του από την τουρκική Γκέζτεπε.

Το αριστερό άκρο της άμυνας επίσης χρειάζεται προσθήκες, καθώς το συμβόλαιο του Μάρτιν Φρίντεκ ολοκληρώνεται ενώ, την ίδια ώρα και ο Μεντίλ, αν κι διαθέτει οψιόν επέκτασης για ένα ακόμη έτος, θεωρείται ήδη «παρελθόν».

Αυτός που ήρθε αλλά δεν έπαιξε και παραμένει είναι μόνο ο Μάρκο Κέρκεζ που δεν έδειξε στις δυο θητείες του στη Θεσσαλονίκη το κάτι ιδιαίτερο.

Ο Άρης θα κινηθεί για αρκετές περιπτώσεις αμυντικών το φετινό καλοκαίρι με τα δεδομένα να ορίζουν πως αυτές οι κινήσεις θα είναι πάνω από 4.