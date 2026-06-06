Video: Ο Μπαρτζώκας άνοιξε διάλογο με… χειρονομίες στο «T-Center»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού και πάλι προκάλεσε στον δεύτερο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League, με τον Μπαρτζώκα να κάνει χειρονομίες προς τους φίλους του Παναθηναϊκού.
Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στη διάρκεια της αναμέτρησης άνοιξε διάλογο με την εξέδρα κι έκανε χειρονομίες.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που δεν προκαλεί ποτέ και στοχοποιείται άδικα από τον κακό Γιαννακόπουλο και τους κακούς Παναθηναϊκούς, ανοίγει διάλογο με την κερκίδα και κάνει χειρονομίες. Θα τον μαζέψει κάποιος τέλος πάντων; #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/qYlNIERyGf— Παναθηναϊκή Αυτοκρατορία (@kxIqzlGesnbpzpg) June 6, 2026