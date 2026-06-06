MENU
bartzokas
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Video: Ο Μπαρτζώκας άνοιξε διάλογο με… χειρονομίες στο «T-Center»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για ακόμα μία φορά προκάλεσε τον κόσμο στο «T-Center».

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού και πάλι προκάλεσε στον δεύτερο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League, με τον Μπαρτζώκα να κάνει χειρονομίες προς τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στη διάρκεια της αναμέτρησης άνοιξε διάλογο με την εξέδρα κι έκανε χειρονομίες.

 

Video: Ο Μπαρτζώκας άνοιξε διάλογο με… χειρονομίες στο «T-Center»