Τουρκία: Άνδρας κράτησε όμηρο την 3χρονη κόρη του έπειτα από καβγά με την σύζυγό του

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το κοριτσάκι σώθηκε χάρη σε συντονισμένη επιχείρηση των τοπικών αρχών.
Όλα ξεκίνησαν σε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Πιγιάδε. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Ηaberler, ένας άνδρας, αγνώστων στοιχείων προς το παρών, είχε έντονο καυγά με τη σύζυγό του για αδιευκρίνιστο λόγο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να κλιμακωθεί ραγδαία.
Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας άρπαξε την 3χρονη κόρη του και, κρατώντας ένα μαχαίρι, την κρέμασε έξω από το παράθυρο του διαμερίσματος, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.
Άμεσα έφτασαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστική και διασώστες, ενώ, παράλληλα, διαπραγματευτές προσπαθούσαν για πολλή ώρα να πείσουν τον άνδρα να αφήσει το παιδί, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.
Τελικά, οι αστυνομικοί χρειάστηκαν να παρέμβουν, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστική έφοδο στο σπίτι, για να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να σώσουν το κορίτσι.
Η 3χρονη διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, καθώς η κατάσταση υγείας της δεν παρουσίασε προβληματισμό. Ο άνδρας διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία που εκδηλώθηκε το περιστατικό.
Πηγή: newsbomb.gr