Η Νιουκάστλ υπέγραψε τον Ζάουεν - Πώς επηρεάζει αυτό τον Βλαχοδήμο

Η αγγλική ομάδα επενδύει σε μια περίπτωση με προοπτική, καθώς έχει «κλειδώσει» τον 20χρονο κίπερ από τη Ρεμς, έναντι ποσού που φτάνει τα 28 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζαουέν προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, όπου ξεχώρισε με 15 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ σε 34 εμφανίσεις.
Η απόκτησή του συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, καθώς δημιουργεί δεδομένα για πιθανή αποχώρησή του από τον σύλλογο.
Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει την περίπτωσή του. Ο ίδιος επιθυμεί να αξιοποιήσει την καλή παρουσία που είχε στη Σεβίλλη τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αναζητώντας μια ομάδα όπου θα έχει πιο ενεργό ρόλο.
Την περασμένη χρονιά κατέγραψε 5 clean sheets σε 34 συμμετοχές, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Νιούκαστλ έως το 2028, μετά τη μετακίνησή του από τη Νότιγχαμ το καλοκαίρι του 2024.