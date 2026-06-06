Η Νιουκάστλ υπέγραψε τον Ζάουεν - Πώς επηρεάζει αυτό τον Βλαχοδήμο

Η Νιούκαστλ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Εβέν Ζαουέν, με τον νεαρό Γάλλο τερματοφύλακα να αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της ομάδας, σε μια κίνηση που επηρεάζει και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Η αγγλική ομάδα επενδύει σε μια περίπτωση με προοπτική, καθώς έχει «κλειδώσει» τον 20χρονο κίπερ από τη Ρεμς, έναντι ποσού που φτάνει τα 28 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζαουέν προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, όπου ξεχώρισε με 15 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ σε 34 εμφανίσεις.

Η απόκτησή του συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, καθώς δημιουργεί δεδομένα για πιθανή αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει την περίπτωσή του. Ο ίδιος επιθυμεί να αξιοποιήσει την καλή παρουσία που είχε στη Σεβίλλη τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αναζητώντας μια ομάδα όπου θα έχει πιο ενεργό ρόλο.

Την περασμένη χρονιά κατέγραψε 5 clean sheets σε 34 συμμετοχές, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Νιούκαστλ έως το 2028, μετά τη μετακίνησή του από τη Νότιγχαμ το καλοκαίρι του 2024.