Τσάπαλος: Τον Ιούλιο ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο

«Ανάσα» για πάνω από 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 350.000 επιχειρήσεις θα δώσει η ρύθμιση που φέρνει το υπουργείο Οικονομικών κι αφορά στα χρέη προς το Δημόσιο προ του 2023.

Όπως είπε ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ERTnews 105,8, από τα μέσα Ιουλίου ενεργοποιείται η πλατφόρμα για να κάνουν οι οφειλέτες του δημοσίου χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης των 72 δόσεων, που αφορά σε χρέη προς το δημόσιο προ του 2023. Σήμερα ήταν 12 δόσεις, και εξαπλασιάζονται έτσι ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα οι πολίτες να εξοφλήσουν την οφειλή τους και να μην έχουν... μπλεξίματα με τον νόμο.

Έρχεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Εξάλλου, ο κ. Τσάπαλος, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Ανακαινίζω για ακίνητα προ του 1990. Όπως τόνισε η κυβέρνηση θα επιδοτήσει το πρόγραμμα με 500 εκατομμύρια ευρώ και η πλατφόρμα θα «ανέβει» την ερχόμενη ή στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας.

Θα προβλέπεται επιδότηση της ανακαίνισης -κι όχι της ενεργειακής αναβάθμισης- μέχρι του ποσού των €36.000. Τα ακίνητα πρέπει να είναι μέχρι 120τμ. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι άγαμοι με εισόδημα μέχρι €25.000, έγγαμοι μέχρι €35.000, εισόδημα που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάπαλο, θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στην επιδότηση το κόστος που πρέπει να καταβάλλουν οι δικαιούχοι στον μηχανικό που φτιάχνει τον φάκελο.

Πηγή: newsbomb.gr