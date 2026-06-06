Για ακόμα 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό η Χατζηλεοντή

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιωάννα Χατζηλεοντή για ακόμα δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιωάννα Χατζηλεοντή στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η διεθνής φόργουορντ παραμένει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή στο www.pao1908.com η Ιωάννα Χατζηλεοντή ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα παραμείνω για τρίτη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο Σύλλογος και η ομάδα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν, με υγεία πάνω από όλα και θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους υψηλούς μας στόχους».