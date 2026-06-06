«Ο Σλοτ απέρριψε πρόταση της Φούλαμ»

Η Φούλαμ έκανε πρόταση συνεργασίας στον Σλοτ, αλλά εκείνος απάντησε αρνητικά.

Λίγες μέρες μετά το διαζύγιό του με τη Λίβερπουλ, ο Άρνε Σλοτ δέχτηκε πρόταση από άλλη ομάδα της Premier League να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία. Ο λόγος για τη Φούλαμ, η οποία μετά από πέντε χρόνια, είδε τον Μάρκο Σίλβα να αποχωρεί για να επιστρέψει στην Πορτογαλία για χάρη της Μπενφίκα.

Ο Ολλανδός τεχνικός ωστόσο, απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Φούλαμ, καθώς ο 47χρονος έχει άλλες προτεραιότητες. Το όνομά του συζητείται για τον πάγκο της Ολλανδίας και αυτό ήταν κάτι που θα τον ενδιέφερε περισσότερο.

