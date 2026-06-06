«Ο Σλοτ απέρριψε πρόταση της Φούλαμ»

Λίγες μέρες μετά το διαζύγιό του με τη Λίβερπουλ, ο Άρνε Σλοτ δέχτηκε πρόταση από άλλη ομάδα της Premier League να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία. Ο λόγος για τη Φούλαμ, η οποία μετά από πέντε χρόνια, είδε τον Μάρκο Σίλβα να αποχωρεί για να επιστρέψει στην Πορτογαλία για χάρη της Μπενφίκα.
Ο Ολλανδός τεχνικός ωστόσο, απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Φούλαμ, καθώς ο 47χρονος έχει άλλες προτεραιότητες. Το όνομά του συζητείται για τον πάγκο της Ολλανδίας και αυτό ήταν κάτι που θα τον ενδιέφερε περισσότερο.
🚨 Arne Slot has turned down an approach from Fulham following his exit from Liverpool.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 6, 2026
The Dutch coach has no interest in taking charge at Craven Cottage and is taking time to consider his next move in management.
Slot has also been linked with the Netherlands national team… pic.twitter.com/JhtVCV5cAZ