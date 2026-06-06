«Έκλεισε» στον Ολυμπιακό ο Ουνάι Λόπεθ!

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Ισπανία η μετακίνηση του Ουνάι Λόπεθ έχει οριστικοποιηθεί και θα ταξιδέψει στην Ελλάδα μετά τις διακοπές του για να υπογράψει με την ομάδα του Πειραιά.

Στην Ισπανία θεωρούν «κλεισμένη» την μετακίνηση του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, ως ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «elgoldigital», υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Ισπανό μέσο και τον Ολυμπιακό και πλέον απομένουν τα τυικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Η άφιξη του στην Ελλάδα και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής θα ολοκληρωθούν όταν ο 30χρονος άσος ολοκληρώσει τις διακοπές του, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί.

«Ο 30χρονος μέσος έχει δώσει την έγκρισή του στην προσφορά του ελληνικού συλλόγου. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μόλις ο παίκτης ολοκληρώσει τις διακοπές του», ανέφερε η ισπανική ιστοσελίδα, ενώ λόγος έγινε και για το ενδιαφέρον της Μπιλμπάο που δεν προχώρησε όμως.

«Η υπογραφή του ως ελεύθερου παίκτη εξετάστηκε σοβαρά. Η αθλητική διοίκηση της Αθλέτικ Μπιλμπάο τελικά απέρριψε την προσφορά. Οι λόγοι δεν έχουν αποκαλυφθεί, αν και πηγές της αγοράς υποδηλώνουν ότι σχετίζονται με την κατανομή πόρων για άλλες θέσεις προτεραιότητας».