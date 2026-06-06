Τραμπ για τα ακριβά εισιτήρια στους τελικούς του ΝΒΑ: «Μπορούν όσοι δεν έχουν να τους δουν από την τηλεόραση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τις πολύ υψηλές τιμές των εισιτηρίων στους τελικούς του ΝΒΑ και η δήλωσή του έγινε ήδη viral.

Ο πρόεδρος της Αμερικής θα δώσει μάλιστα το «παρών» στο Game 3 της σειράς των Νικς με τους Σπερς, αλλά χρηματικά δεν φάνηκε να τον απασχολεί και πολύ, αφού τόνισε πως αν οι φίλαθλοι δεν έχουν 9.365 δολάρια, που αξίζει το φθηνότερο εισιτήριο στο «Madison Square Garden», μπορούν να το δουν από την τηλεόραση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μπορούν να το δουν στην τηλεόραση. Είναι κάτι σαν ημι-δωρεάν να το βλέπεις στην τηλεόραση. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Τώρα, αν το παιχνίδι δεν ήταν μεγάλο, αν η ομάδα δεν ήταν μεγάλη επιτυχία, θα μπορούσες να πας πολύ εύκολα».