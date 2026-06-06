Τραμπ για τα ακριβά εισιτήρια στους τελικούς του ΝΒΑ: «Μπορούν όσοι δεν έχουν να τους δουν από την τηλεόραση»

Ο πρόεδρος της Αμερικής θα δώσει μάλιστα το «παρών» στο Game 3 της σειράς των Νικς με τους Σπερς, αλλά χρηματικά δεν φάνηκε να τον απασχολεί και πολύ, αφού τόνισε πως αν οι φίλαθλοι δεν έχουν 9.365 δολάρια, που αξίζει το φθηνότερο εισιτήριο στο «Madison Square Garden», μπορούν να το δουν από την τηλεόραση.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Μπορούν να το δουν στην τηλεόραση. Είναι κάτι σαν ημι-δωρεάν να το βλέπεις στην τηλεόραση. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Τώρα, αν το παιχνίδι δεν ήταν μεγάλο, αν η ομάδα δεν ήταν μεγάλη επιτυχία, θα μπορούσες να πας πολύ εύκολα».
A reporter asked Donald Trump about the expensive price tag to attend the NBA Finals and how everyday Americans aren’t able to afford those ticket prices— Hoops Alerts (@TheHoopsAlerts) June 5, 2026
His response: “They can watch it on television. It’s sort of semi-free to watch it on television. But that’s the way life… pic.twitter.com/cZisBwjy97