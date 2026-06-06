Δύο στα δύο το 2026 για τα Νησιά Φερόες, νέος προπονητής στην Αλβανία

Εσθονία και Νησιά Φερόες παίζουν στο Πάρνου, στο πλαίσιο του Βαλτικού Κυπέλλου, του παλαιότερου τουρνουά στην Ευρώπη που συνεχίζεται ακόμη η διεξαγωγή του (από το 1928). Στα Τίρανα, η Αλβανία υποδέχεται το Λουξεμβούργο.

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Λιθουανία-Λετονία. Τα 6 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στην Εσθονία και τα Νησιά Φερόες είχαν από δύο γκολ και πάνω.

Η Εσθονία κατέκτησε τα δύο από τα τρία τελευταία Βαλτικά Κύπελλα, θεσμός που ξανάρχισε το 1991 και που από το 2001 θεσπίστηκε να γίνεται ανά διετία. Στο τελευταίο της φιλικό, τον Μάρτιο, ηττήθηκε 2-0 εκτός έδρας από τη Ρουάντα. Μετράει μόλις 2 νίκες στα 15 τελευταία παιχνίδια της, το 4-2 επί της Κύπρου στη Λεμεσού και το 3-2 επί της Μολδαβίας στο Κισινάου. Παραμένει χωρίς νίκη στους 6 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της (0-2-4). Τα Νησιά Φερόες νίκησαν στα δύο φιλικά που έδωσαν μέσα στο τρέχον έτος, 1-0 το Καζακστάν και 2-1 το Σαν Μαρίνο. Στο τελευταίο βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 22’. Συμπλήρωσαν έξι διαδοχικά παιχνίδια που βρίσκουν δίχτυα, με πιο εντυπωσιακό το 4-0 επί του Μαυροβουνίου τον Οκτώβριο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στους 7 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες τους νίκησαν μόνο Σαν Μαρίνο και Γιβραλτάρ. Στους άλλους 5 ηττήθηκαν. Νοκ άουτ παιχνίδι στο οποίο η πρόκριση πάει στα πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας.

Τον Ιταλό Ρολάντο Μάραν προσέλαβε πριν από τρεις εβδομάδες η Αλβανία στον πάγκο της για να την καθοδηγήσει στον 1ο όμιλο της Γ’ κατηγορίας του Nations League το φθινόπωρο με αντιπάλους τις Φινλανδία, Λευκορωσία και Σαν Μαρίνο. Στο πρώτο του ματς, την Τετάρτη σε φιλικό με το Ισραήλ, ηττήθηκε 1-0 στα Τίρανα. Βασικοί αγωνίστηκαν οι αμυντικοί και αρχηγοί της ομάδας, Τζιμσίτι (Αταλάντα) και Χισάι (Λάτσιο), ενώ στον πάγκο έμεινε ο Πήλιος της ΑΕΚ. Τραυματίας είναι ο τερματοφύλακας της Ένωσης, Στρακόσια. Το Λουξεμβούργο έπαιξε επίσης την Τετάρτη και ηττήθηκε ομοίως 0-1, από την Ιταλία, η οποία αγωνίστηκε με νεαρούς παίκτες. Ο βασικός επιθετικός της Σαν Πάουλι (5 γκολ), Σινάνι, ήταν ο βασικός φορ της ομάδας του Τζεφ Στράσερ, ο οποίος έχοντας παίξει 17 χρόνια με το εθνόσημο, διανύει τώρα τον δεύτερο χρόνο του στον πάγκο. Μόλις δύο νίκες επί της Μάλτας μετράει το Λουξεμβούργο στα 9 τελευταία παιχνίδια του.

Η Αλβανία είναι αρκετά ισχυρή στην έδρα της, αλλά το ματς δύσκολα θα έχει πολλά γκολ. Το Under εμφανίστηκε σε 9/11 τελευταία των γηπεδούχων και σε 8/11 των φιλοξενούμενων.

676. ΕΣΘΟΝΙΑ - ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕΣ Χ 3,10

683. ΑΛΒΑΝΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1&U 2,5 3,05