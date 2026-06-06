O Νίκολιτς νιώθει ότι χτίζεται κάτι πολύ μεγάλο 

Το ίδιο πρότζεκτ που τον έπεισε να έρθει, το ίδιο πρότζεκτ τον έπεισε και να ανανεώσει μέχρι το 2029...

Διαβάσατε από χθες για την οριστική συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μιλάμε για μια επέκταση συμβολαίου για δύο επιπλέον χρόνια - το υπάρχον έληγε το '27 - και προφανώς και για μια αναπροσαρμογή, που θα αποφέρει στον Σέρβο τεχνικό μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές, ως επιβράβευση για τα όσα πέτυχε. Οδηγώντας την Ένωση, την πρώτη του σεζόν στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στους 8 του UEFA Conference League, έχοντας παραλάβει το προγηγούμενο καλοκαίρι μια ομάδα σε... αποσύνθεση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να πούμε ότι εάν εξαντλήσει το (νέο) συμβόλαιο που θα υπογράψει τις επόμενες ημέρες θα σημαίνει πως θα έχει καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ περισσότερα χρόνια από κάθε άλλη ομάδα. Σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αλ Σαμπάμπ, Λοκομοτίβ έκατσε από έναν χρόνο κατακτώντας και με τις τρεις τρόπαια (δύο Κύπελλα και ένα σούπερ καπ), στην Βιντι έκατσε για περίπου 2,5 χρόνια με ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο, ακόμα και στην αγαπημένη του Παρτιζάν που είναι το σπίτι του έκατσε, στη δεύτερη θητεία του τη σεζόν 16-17, έναν χρόνο αν και κατέκτησε το νταμπλ εκείνη την ονειρική χρονιά. Εάν λοιπόν όλα πάνε κατ' ευχήν και ο Σέρβος τεχνικός μείνει στην ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 που προβλέπει η νέα συμφωνία, τότε θα σημαίνει πως θα έχει κλείσει μια τετραετία στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Είναι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αναδεικνύει το πόσο έχει «ψηθεί» με το πρότζεκτ της ΑΕΚ. Ο ίδιος για να ακριβολογούμε νιώθει ότι εδώ χτίζεται κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι, που καλύπτει απόλυτα τις φιλοδοξίες του - οι οποίες δεν έχουν ταβάνι - αλλά και τη ζωή του ευρύτερα, καθώς όλα πλέον στο μυαλό του περιστρέφονται γύρω από την Αθήνα, την Ελλάδα και την Ένωση. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στο μυαλό του. Για να φτάσουμε στο σημείο ο Μάρκο Νίκολιτς να «ψηθεί» τόσο πολύ με το «κιτρινόμαυρο» πρότζεκτ δεν συνέβη ως δια μαγείας από τη μια στιγμή στην άλλη πατώντας ένα κουμπί.

Υπήρξε μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση το περασμένο καλοκαίρι. Ακολουθήθηκε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία την οποία την πιστώνεται ο διοικητικός ηγέτης του club Μάριος Ηλιόπουλος και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ομάδας Χαβιέρ Ριμπάλτα που έπεισαν τον Σέρβο τεχνικό να αφήσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ένα brand σημαντικό στο ευρωπαικό ποδόσφαιρο, και να έρθει στην Αθήνα για να αναλάβει να χτίσει την ΑΕΚ της νέας εποχής. Το ίδιο πρότζεκτ που τον έπεισε να έρθει λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι, το ίδιο πρότζεκτ τον έπεισε και τώρα να ανανεώσει μέχρι το 2029. Ασφαλώς, μαζί και με τα οικονονικά δεδομένα, με τον Ηλιόπουλο να του προσφέρει ότι απαιτούνταν για έρθει το καλοκαίρι και τωρα για να κλεισει το deal με την επέκταση της συνεργασίας...

Μια επέκταση την οποία ήθελε πολυ και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος αντιλαμβάνεται πως έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα Club απόλυτα υγιές με ένα καθαρά ποδοσφαιρικό πρότζεκτ σε εξέλιξη που χτίζεται σε ισχυρές βάσεις. Σε ένα Club, με ανθρώπους με τους οποίους έχει ταιριάξει απόλυτα και όλοι έχουν την ίδια κατεύθυνση και την ίδια φιλοσοφία. Σε ένα Club, με τεράστιες προοπτικές εξέλιξης τα επόμενα χρόνια σε όλα τα επίπεδα με την πρώτη Κούπα να είναι η αρχή. Άλλωστε, το είπε και ο ίδιος σε δηλώσεις του λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου. «Θέλω να σκέφτομαι πως ό,τι συμβαίνει γύρω μας αυτές τις ημέρες, είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος»! Μια δήλωση που επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω και δείχνει το πόσο μεγάλα όνειρα έχει ο Μάρκο Νίκολιτς τα οποία θέλει να εκπκπληρώσει μέσα από το πρότζεκτ της ΑΕΚ...