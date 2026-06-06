Η FIFA επέτρεψε τα μπουκαλάκια νερού

Η FIFA ανακοίνωσε ότι τελικά θα επιτρέπεται στους θεατές να φέρουν πλαστικά μπουκάλια νερού στα στάδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, λίγες ημέρες μετά την απαγόρευσή τους για λόγους ασφαλείας.

Η απαγόρευση είχε προκαλέσει έντονη κριτική, καθώς πολλά στάδια βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ακραία ζέστη, που επιδεινώνεται από την αποπνικτική υγρασία.

«Όλοι οι οπαδοί θα επιτρέπεται να φέρουν ένα σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού χωρητικότητας 590 ml σε οποιονδήποτε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά», δήλωσε ο Χέϊμο Σίρτζι, διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στον λογαριασμό Twitter της διεθνούς διοργανώτριας αρχής. Τα σκληρά πλαστικά μπουκάλια νερού απαγορεύονται επειδή ενέχουν «κινδύνους για την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Την περασμένη Τρίτη, η FIFA τροποποίησε τον «Κώδικα Δεοντολογίας Σταδίου» σχετικά με τα απαγορευμένα δοχεία στις 16 εγκαταστάσεις που φιλοξενούν την διοργάνωση. Απαγόρευσε τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού, τα οποία προηγουμένως επιτρέπονταν και μπορούσαν να ξαναγεμιστούν σε δωρεάν βρύσες νερού, αναγκάζοντας τους οπαδούς να αγοράζουν τα μπουκάλια τους από τα καταστήματα των χορηγών της διοργάνωσης.

Σε επικοινωνία με το AFP, η FIFA δήλωσε ότι είχε λάβει αυτήν την απόφαση «για να αποτρέψει κινδύνους και τραυματισμούς σε παίκτες και θεατές». Σε πρόσφατη έκθεση, οι κλιματολόγοι ανέφεραν ότι η «εξαντλητική ζέστη» θα μπορούσε να επηρεάσει το ένα τέταρτο των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, συμπεριλαμβανομένου του τελικού στο Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου. Στο Χιούστον και στο Ντάλας, οι θερμοκρασίες στα μέσα του καλοκαιριού συχνά πλησιάζουν τους 40 ° C (104 ° F), με υψηλή υγρασία.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά την διάρκεια του περυσινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, πολλοί αγώνες διεξήχθησαν σε θερμοκρασίες που υπερέβαιναν τους 32 ° C (90 ° F), με την υγρασία να κάνει την ζέστη ακόμη πιο αφόρητη.