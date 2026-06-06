Το «ευχαριστώ» των νταμπλούχων του ΠΑΟΚ στον Ιβάν Σαββίδη! (pic)

Για το ξεχωριστό δώρο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όπως ήταν γνωστό, ο Ιβάν Σαββίδης έκανε δώρο στις νταμπλούχες ομάδες χάντμπολ και ποδοσφαίρου γυναικών, διαμονή στο Porto Carras στη Χαλκιδική.

Η ομάδα χάντμπολ του Δικεφάλου βρέθηκε στο ξενοδοχείο και γιόρτασε το νταμπλ τις προηγούμενες ημέρες, με το τμήμα χάντμπολ να εκδίδει ευχαριστήρια ανακοίνωση, με αποδέκτη τον ισχυρό άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Όπως αναφέρει:

«Το τμήμα χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, για το ξεχωριστό δώρο που προσέφερε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του Συλλόγου. Η ευκαιρία να γιορτάσουμε την κατάκτηση του νταμπλ σε έναν πραγματικά μαγευτικό προορισμό και σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο αποτέλεσε μια αξέχαστη εμπειρία για όλη την ομάδα.

Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά όλο το προσωπικό για την άψογη φιλοξενία, τον επαγγελματισμό και την αγάπη που μας έδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας.

Τα συναισθήματα είναι αμοιβαία! Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε για όλα!

President, you are the best!»