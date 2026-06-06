Αλλαγή της τελευταίας στιγμής λόγω τραυματισμού στο ρόστερ της Γερμανίας!

Η εθνική Γερμανίας προχωρά σε αναγκαστική διαφοροποίηση της τελικής της αποστολής, καθώς ο Λέναρτ Καρλ δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Τη θέση του παίρνει ο Ασάν Ουεντραόγκο, με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να προχωρά στην αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο ρόστερ.

Ο Καρλ τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, και μετά από εξετάσεις σε νοσοκομείο στο Σικάγο, όπου βρίσκεται η γερμανική αποστολή, διαπιστώθηκε ότι υπέστη σοβαρή θλάση στον τετρακέφαλο, γεγονός που τον θέτει εκτός συνέχειας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωσε εμφανώς απογοητευμένος: «Είναι πολύ στενάχωρο για τον Λένι. Έδενε ιδανικά με την ομάδα και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για όλους μας, κυρίως για τον ίδιο», ενώ παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του Ουεντραόγκο στο σύνολο.

Ο Ουεντραόγκο, που αγωνίζεται στη Λειψία, ολοκλήρωσε την τελευταία σεζόν με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ, δείχνοντας σταθερά καλή παρουσία στο επιθετικό κομμάτι.