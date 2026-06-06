Στέψη στο Παρίσι: Θα βάλει φρένο στη Χβαλίνσκα η Αντρέεβα;

Mάγια Χβαλίνσκα και Μίρα Αντρέεβα μονομαχούν σήμερα στο Παρίσι στον πρώτο major τελικό τελικό τους!

Η 19χρονη Ρωσίδα (Νο.8), μια από τις πιο χαρισματικές τενίστριες της νέας γενιάς, είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο.

Ποιος, ωστόσο, μπορεί να υποτιμήσει την 24χρονη Πολωνή που ξεκίνησε από τα προκριματικά και έχει εννιά νίκες με μόνο ένα χαμένο σετ; Ουσιαστικά, μόνο η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να την προβληματίσει έντονα, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε στο αγώνα τους για τον τρίτο γύρο με σετ και μπρείκ!

Είναι, όμως, αυτό το ξεχωριστό παιχνίδι της Μάγια, που μπορεί να σε παγιδέψει σε βαθμό... εκνευρισμού και τελικά να σε αφήσει ανήμπορο να αντιδράσεις. Ρωτήστε και τις Τσινγουέν Ζενγκ-Ελίζ Μέρτενς που τη βρήκαν στον δρόμο τους...

Με... vibes Έμα Ραντουκάνου και US Open 2021, λοιπόν, η συμπατριώτισσα της Ίγκα Σβιόντεκ ονειρεύεται τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της, αν και η ζωή της έχει ήδη αλλάξει. Χρήματα, ranking, δόξα και πλέον η καριέρα της έχει οδηγηθεί σε άλλο μονοπάτι!

Φανταστείτε, βέβαια, αν φτάσει μέχρι το τέλος... Σίγουρα θα είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκοσμίου τένις!

Η Αντρέεβα, φυσικά, δε θα αφήσει έτσι εύκολα να φύγει αυτή η ευκαιρία μέσα από τα χέρια της. Η νεαρή τενίστρια «λάμπει» φέτος στο Παρίσι και το πιθανότερο είναι να βάλει φρένο στην τρελή πορεία της Χβαλίνσκα.

Βάσει λογικής μιλάμε, αλλά στο φετινό Roland Garros τίποτα δεν είναι λογικό!

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 16.00 και θα μεταδοθεί από το Eurosport, όπως και ο αυριανός (7/6) τελικός των ανδρών ανάμεσα σε Φλάβιο Κομπόλι και Σάσα Ζβέρεφ.

Η πορεία των φιναλίστ στο Παρίσι:

Μάγια Χβαλίνσκα

1ος γύρος: Τσινγουέν Ζενγκ 2-0

2ος γύρος: Ελίζ Μέρτενς 2-0

3ος γύρος: Μαρία Σάκκαρη 2-1

4ος γύρος: Ντιάν Παρί 2-0

Προημιτελικός: Άννα Καλίνσκαγια 2-0

Ημιτελικός: Ντιάνα Σνάιντερ 2-0

Μίρα Αντρέεβα