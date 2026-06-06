Μουντιάλ 2026: Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου

Ποδοσφαιριστές υπό... σάρωση και τρισδιάστατες επαναλήψεις, τεχνικοί βοηθοί με τεχνητή νοημοσύνη και η πιο έξυπνη μπάλα στα χρονικά, οδηγούν πέραν πάσης αμφιβολίας στην διαπίστωση, ότι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες, θα αποτελέσει μια «βιτρίνα» για την τεχνολογική καινοτομία στο ποδόσφαιρο.

Εκπεφρασμένος στόχος της FIFA είναι να βελτιώσει τις αποφάσεις διαιτησίας και να μειώσει το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των εθνικών ομάδων. «Διασφαλίζουμε ότι η καινοτομία ωφελεί κάθε παίκτη, κάθε ομάδα και κάθε οπαδό, παντού στον κόσμο», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας, την περασμένη Δευτέρα κατά την παρουσίαση αυτών των νέων ψηφιακών εργαλείων, που θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στην διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου).

Η πιο... ορατή τεχνολογική επανάσταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αφορά στην διαιτησία, όπως εξήγησε μια επιτροπή της FIFA σε δημοσιογράφους, την περασμένη Τρίτη, καθώς θα εφαρμοσθεί η τελευταία έκδοση του ημιαυτόματου συστήματος οφσάιντ, επιτρέποντας στους βοηθούς διαιτητές να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο όταν ανιχνεύεται μια σαφής θέση οφσάιντ.

Η τεχνολογία θα συνδυάζει δεδομένα από 15 κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε καθένα από τα 16 στάδια με δεδομένα που παράγονται από την Trionda, την «έξυπνη μπάλα» της Adidas, που είναι εξοπλισμένη με έναν αισθητήρα που καταγράφει θέσεις, περιστροφές και κρούσεις 500 φορές το δευτερόλεπτο!

Αυτά τα δεδομένα καθιστούν δυνατή, για παράδειγμα, την ακριβή αναγνώριση της στιγμής που ένας παίκτης αγγίζει την μπάλα για να κάνει μια πάσα σε έναν συμπαίκτη που θα μπορούσε να σκοράρει γκολ -μια κρίσιμη στιγμή για τον προσδιορισμό μιας θέσης οφσάιντ- που μέχρι τώρα αξιολογείτο χρησιμοποιώντας εικόνες από βίντεο καρέ-καρέ.

Αυτά τα δεδομένα θα μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν η μπάλα έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο ή την γραμμή του τέρματος. Ο Γιοχάνες Χόλτσμιλερ, Διευθυντής Καινοτομίας της FIFA, εξήγησε ότι το περιθώριο για την έκδοση ειδοποιήσεων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια. «Αρχίσαμε με 50 εκατοστά και τώρα έχουμε φθάσει στα 10 εκατοστά. Ο,τιδήποτε πάνω από 10 εκατοστά επισημαίνεται στον διαιτητή ως οφσάιντ».

Η άλλη σημαντική καινοτομία θα είναι η ψηφιακή «σάρωση» των 1.248 παικτών «με ακρίβεια χιλιοστού» για την ψηφιακή ανακατασκευή ολόκληρων αγώνων, εξήγησε ο Αρθουρ Χου, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Lenovo, του επίσημου τεχνολογικού συνεργάτη της FIFA.

Τα τρισδιάστατα μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για την αναδημιουργία αμφιλεγόμενων φάσεων με τον ρεαλισμό ενός πρωτοποριακού βιντεοπαιχνιδιού, αλλά «η τελική απόφαση θα βαρύνει πάντα τον διαιτητή», διευκρίνισε ο Χολσζμίλερ.

Όλα αυτά τα δεδομένα θα τροφοδοτήσουν επίσης το Football AI Pro, ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα που έχουν αναλάβει η FIFA και η Lenovo. Βασισμένη στην γενετική τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η πλατφόρμα θα είναι ένας πραγματικός τεχνικός βοηθός για όλες τις συμμετέχουσες εθνικές ομάδες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη κατέχει ήδη θεμελιώδη ρόλο στην ανάλυση και στην προετοιμασία αγώνων. Η παροχή αυτής της τεχνολογίας σε όλες τις ομάδες είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε», εξήγησε ο Διευθυντής Καινοτομίας της FIFA.

Ο Χολτσμίλερ τόνισε την δέσμευση της FIFA να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα στο διεθνές ποδόσφαιρο, καθώς οι μικρότερες ομοσπονδίες δεν διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα και εξελιγμένα αναλυτικά εργαλεία.

Η πλατφόρμα βασίζεται στο Football Language Model, ένα ειδικό μοντέλο που αναλύει εκατοντάδες εκατομμύρια σημεία δεδομένων για την παραγωγή κειμένου, βίντεο, γραφικών και τρισδιάστατων προβολών.

Διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση πριν και μετά τον αγώνα, αλλά όχι κατά την διάρκεια των αγώνων.

Η τεχνολογία θα είναι επίσης διαθέσιμη στους θεατές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα περιλαμβάνει την μετάδοση της «κάμερας διαιτητή» που θα είναι προσαρτημένη στο στήθος των διαιτητών. Η FIFA και η Lenovo θα παρουσιάσουν ένα σύστημα σταθεροποίησης που μειώνει την υπερβολική αστάθεια της εικόνας κατά 70%. Η κάμερα διαιτητή θα χρησιμοποιείται επίσης για ψηφιακές επαναλήψεις αγώνων.