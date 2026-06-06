Μόνο 100-0, δεν αντέχουν ούτε το 60-40

Ή 100-0 ή τίποτα. Στον Ολυμπιακό δεν αντέχουν ούτε το 60-40 υπέρ τους στη διαιτησία και η αλήθεια για το περίφημο χέρι που δίνεται μετά τις ήττες πήγε κι αυτή στα σκουπίδια. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο Παναθηναϊκός στα δύο πρώτα ματς των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League είναι καλύτερη ομάδα. Η σειρά έχει ήδη αλλοιωθεί από το Game 1 και τις αποφάσεις από τα πιόνια του Λιόλιου, αλλά οι «πράσινοι» κόντρα σε ένα ολόκληρο σύστημα είναι ακόμα εκεί.

Ακόμα κι αν η σειρά θα μπορούσε εύκολα να ήταν στο 2-0, ακόμα κι αν πριν ξεκινήσουν οι τελικοί το «τριφύλλι» ήταν σε κακή κατάσταση μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, ακόμα κι αν λείπει και πάλι ο Σλούκας και μαζί του ο Χουάντσο.

Ο Αταμάν στα δύο πρώτα ματς έχει κολλήσει στον τοίχο τον Μπαρτζώκα, με τον Ολυμπιακό να μοιάζει ανήμπορος να αντιδράσει. Στον πρώτο τελικό η Τσαρούχα πήρε επ' ώμου το παιχνίδι και το τελείωσε, αλλά στο δεύτερο ο Παπαπέτρου πέρα από τον Φουρνιέ δεν είχε συμπαίκτη.

Τι δεν αντέχουν στον Πειραιά; Τίποτα πέρα από το 100-0. Ακόμα και το 60-40 υπέρ τους στο Game 2 στο «T-Center» δεν ήταν αρκετό. Με τον Παπαπέτρου να δίνει και πάλι ρεσιτάλ, τον Ολυμπιακό να σκοράρει στην τρίτη περίοδο μόνο με βολές για να κρατηθεί στο ματς και τον Μπαρτζώκα να διαμαρτύρεται ακόμα, χωρίς φυσικά να δεχθεί τεχνική ποινή.

Ήρθε, λοιπόν, η ήττα για τον Ολυμπιακό, που σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του του προπονητή πριν από λίγες μέρες, όταν χάσει δίνει το χέρι και φεύγει. Πως; Βρίζοντας χυδαία έναν άνθρωπο σαν τον Σάββα Αρώνη, με προσφορά και ήθος στο ελληνικό μπάσκετ.

Πριν στη συνέχεια ο Λεπενιώτης ανακαλύψει πως ο Γιαννακόπουλος επιτέθηκε σωματικά στους διαιτητές, με τη δήλωση να γίνεται στο ημίχρονο και κατά έναν μαγικό τρόπο το φύλλο αγώνα του Παπαπέτρου, που για να ολοκληρωθεί χρειάστηκε πάνω από μία ώρα, συντάσσεται με μαθηματική ακρίβεια. Τυχαία θα έλεγε κάποιος, πίνοντας τον καφέ του...

Στον Ολυμπιακό έβλεπαν τι έρχεται. Από το ημίχρονο. Είχαν καταλάβει τι θα γίνει και προσπαθούσαν να... χτίσουν το μέλλον. Με μοναδικό στόχο να κλείσουν το «T-Center», για να κάνουν τη σειρά ακόμα πιο εύκολη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο -ούτε αυτό- πως σε συγκεκριμένα σάιτ η πρώτη είδηση αντί για το παιχνίδι ήταν «η τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού». Μόνο που πιάστηκαν ανενημέρωτοι...

Πάντως τα εύλογα ερωτήματα που γεννιούνται έχουν να κάνουν με το που ήταν ο Λεπενιώτης όταν ο Φουρνιέ έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στον κόσμο ή όταν τηλεπερσόνες μπαίνουν στο γήπεδο και κόβουν βόλτες μιλώντας στους διαιτητές. Εκεί μάλλον δεν είναι ντροπή, αλλά ένδειξη μαγκιάς.

Στον Παναθηναϊκό πάντως κάνουν την προσπάθειά τους. Ο Αταμάν μέχρι τώρα είναι εξαιρετικός και το «τριφύλλι» αξίζει το 2-0 που έκλεψε η Τσαρούχα. Κι έτσι όμως είναι ζωντανό κι έχει σφυγμό. Και το Game 2 ήταν καθοριστικό, αφού έδειξε πως η εικόνα του πρώτου ματς δεν ήταν μεμονωμένη.

Η συνέχεια όμως θα είναι πιο ενδιαφέρουσα. Προφανώς και το σύστημα -όσο υπάρχει ακόμα- θα βάλει ακόμα περισσότερο τα δυνατά του για να εξασφαλίσει πως το πρωτάθλημα θα πάει στον Πειραιά. Η παρουσία της Τσαρούχα στο ματς της Δευτέρας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με την ΕΟΚ να παίζει πλέον τα ρέστα της. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει κάτι να χάσει. Το last dance της θα θελήσει να είναι εκκωφαντικό...