Καλλιθέα: Έρευνα για τον αυτόκλητο τιμωρό με το ρόπαλο του μπέιζμπολ - Εξετάζεται αν είχε συνεργούς

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και καταγράφει έναν ομογενή από το Καζακστάν να ξυλοκοπά δύο νεαρούς με ρόπαλο του μπέιζμπολ καταμεσής του δρόμου στην Καλλιθέα.

Ο οδοντίατρος στο επάγγελμα, συνεπικουρούμενος από δύο ακόμη άτομα, τα οποία αναζητούνται, παίρνει στο κυνήγι δύο Αιγύπτιους, ηλικίας 22 και 23 ετών αντίστοιχα και τους χτυπά ανελέητα με το ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης, φέρεται να ενημερώθηκε από τη σύζυγό του ότι οι δύο νεαροί φωτογράφιζαν την πολυκατοικία στην οποία διαμένουν. Εκείνος έσπευσε στο σημείο κραδαίνοντας ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ κι άρχισε να χτυπά τους δύο νεαρούς σε όλο τους το σώμα. Χαρακτηριστικό είναι το πλάνο με το αιματοβαμμένο ρόπαλο και τον έναν εκ των δύο νεαρών να κείτεται στο δρόμο χτυπημένος βαρύτατα.

Αναζητούνται οι έτεροι αυτόκλητοι τιμωροί

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των βίντεο που έχουν περιέλθει στη διάθεση των Αρχών, δύο ακόμα μαυροφορεμένα άτομα εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που ο οδοντίατρος χτυπά αλύπητα τον έναν εν των δύο με το ρόπαλο, ο άλλος προσπαθεί να διαφύγει, όμως οι δύο μαυροφορεμένοι τον ακινητοποιούν και τον οδηγούν στον άνδρα με το ρόπαλο.

Στο βίντεο καταγράφεται επίσης και μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να είναι η σύζυγος του ομογενή. Οι Αρχές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό, και δεν αποκλείεται στη συνέχεια να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, καθώς μέχρι στιγμής έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος των τριών συλληφθέντων (σ.σ.: δράστη και θυμάτων) για το περιστατικό.

Πηγή: newsbomb.gr