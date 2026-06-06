Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το Μουντιάλ!

Το φετινό Μουντιάλ δεν είναι απλώς άλλη μία διοργάνωση, αλλά ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς αλλάζει ριζικά όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα Παγκόσμια Κύπελλα.

Παράλληλα, οι Super αποδόσεις* της Superbet, οι ειδικές προσφορές και οι αγορές των κορυφαίων διοργανώσεων έχουν ήδη αρχίσει να τραβούν το ενδιαφέρον όσων παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ενόψει του τουρνουά.

Πάμε να δούμε τον αναλυτικό οδηγό, τι έχει αλλάξει μέχρι στιγμής και όσα όλα πρέπει να ξέρεις για να είσαι πανέτοιμος στο Μουντιάλ που αρχίζει σε λίγες ημέρες!

Οι μεγάλες αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής



Η αύξηση των ομάδων σε 48 από 32, φέρνει μια εντελώς νέα δομή στον τρόπο με τον οποίο θα παιχτεί το τουρνουά:

📌 Πρόκριση από τους ομίλους

Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στα νοκ άουτ. Παράλληλα, πρόκριση θα πάρουν και οι οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες, διατηρώντας ανοιχτά πολλά σενάρια μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Οι αγορές πρόκρισης και οι Super αποδόσεις* αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από νωρίς στη διοργάνωση.

📌 Νέα φάση των «32»

Για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά τους ομίλους δεν ακολουθεί η φάση των «16», αλλά η φάση των «32». Αυτό σημαίνει περισσότερα νοκ άουτ παιχνίδια, περισσότερες εκπλήξεις και ακόμα περισσότερη δράση.

📌 Πιο δύσκολος δρόμος προς το τρόπαιο

Η ομάδα που θα φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ θα χρειαστεί να δώσει συνολικά 8 αγώνες, έναν περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις.

Περισσότερα παιχνίδια, περισσότερες συγκινήσεις, περισσότερες ευκαιρίες για προβλέψεις, ειδικά στοιχήματα και Super αποδόσεις* σε κάθε φάση της διοργάνωσης.

Ένας έξτρα αγώνας για το χρυσό: Η εθνική ομάδα που θα καταφέρει να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και να σηκώσει το τρόπαιο, θα χρειαστεί να δώσει συνολικά 8 αγώνες κατά τη διάρκεια του τουρνουά, αντί για 7 που ίσχυαν μέχρι σήμερα.



Οι 16 πόλεις και τα ιστορικά γήπεδα

Η FIFA χώρισε τη διοργάνωση σε τρεις γεωγραφικές περιφέρειες (Δυτική, Κεντρική, Ανατολική) για να περιορίσει τα εξαντλητικά ταξίδια των ομάδων. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τη δράση:

ΗΠΑ (11 πόλεις): Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ (εδώ θα γίνει ο μεγάλος τελικός στο MetLife Stadium), Λος Άντζελες, Ντάλας, Σαν Φρανσίσκο, Μαϊάμι, Ατλάντα, Σιάτλ, Χιούστον, Φιλαδέλφεια, Κάνσας Σίτι και Βοστώνη.

Μεξικό (3 πόλεις): Πόλη του Μεξικού, Μοντερέι και Γουαδαλαχάρα. Το θρυλικό Στάδιο Αζτέκα στην πρωτεύουσα θα γράψει ιστορία, καθώς θα φιλοξενήσει την επίσημη πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου.

Καναδάς (2 πόλεις): Βανκούβερ και Τορόντο, οι οποίες θα υποδεχτούν για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών.

Οι εκπλήξεις, οι πρωτάρηδες και οι μεγάλες απουσίες

Η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 έδωσε την ευκαιρία σε νέες χώρες να γράψουν ιστορία. Το Ουζμπεκιστάν, η Ιορδανία, το Πράσινο Ακρωτήριο και το Κουρασάο θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, προσθέτοντας νέο ενδιαφέρον και αρκετά στοιχηματικά σενάρια στις αγορές της Superbet.

Παράλληλα, υπάρχουν και ιστορικές επιστροφές. Το Ιράκ επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 40 χρόνια, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα αγωνιστεί ξανά στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 1974.

Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη απουσία είναι ξανά η Ιταλία, η οποία έμεινε εκτός Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Εκτός έμεινε και η Νιγηρία, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και σταθερές αφρικανικές δυνάμεις των τελευταίων δεκαετιών.

Με 48 ομάδες, 104 αγώνες, νέες χώρες, νέους πρωταγωνιστές και τις Super αποδόσεις* να συνοδεύουν κάθε στιγμή της διοργάνωσης, το Μουντιάλ 2026 ετοιμάζεται να προσφέρει το πιο ανοιχτό και απρόβλεπτο τουρνουά στην ιστορία του θεσμού.

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