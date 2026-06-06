ΑΕΚ: Τέλος ο Θεοδωρίδης, ανέβαλε ο Κοζανίδης την ομάδα Γυναικών

Η ομάδα Γυναικών της ΑΕΚ προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής να αποχαιρετά τον Θαλή Θεοδωρίδη και να προσλαμβάνει τον Στέλιο Κοζανίδη.

Νέος προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας Γυναικών της ΑΕΚ είναι ο Στέλιος Κοζανίδης, με τον Θαλή Θεοδωρίδη να αποτελεί παρελθόν. Ο 53χρονος τεχνικός εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στη ΡΕΑ και έχει μεγάλη προπονητική εμπειρία.

Ο Στέλιος Κοζανίδης δήλωσε στο aek.gr: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της ΑΕΚ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μου από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή και η ευθύνη. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι σημαίνει ΑΕΚ. Το ξέρουν όλοι. Αυτό που έχω να υποσχεθώ είναι πίστη, πάθος και πολλή δουλειά. Λίγα λόγια και πολλή δουλειά γιατί στόχος της ΑΕΚ είναι μόνο η κορυφή. Θα δώσουμε τα πάντα για την ομάδα, για τη φανέλα, για την ιστορία, για τον κόσμο. Το έχω ζήσει ως ποδοσφαιριστής, το έχω ζήσει ως προπονητής, το έζησα και πέρυσι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλω να φανώ αντάξιος των υψηλών προσδοκιών, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις επιλογές, στο υλικό που υπάρχει, στις παίκτριες μας. Πάμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα».

Αναλυτικά:

-Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Θαλή Θεοδωρίδη, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στο γυναικείο τμήμα Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Θαλή, καλή συνέχεια στην καριέρα σου!

-Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι νέος προπονητής της ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών αναλαμβάνει ο Στέλιος Κοζανίδης. Ο 53χρονος (10/04/1973) τεχνικός είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A’ με μεγάλη εμπειρία στην προπονητική καθώς έχει θητεύσει σε ανδρικές ομάδες Γ’ Εθνικής, καθώς και στην μικτή ΕΠΣΡ.

Τον Δεκέμβριο του 2023 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΑΟ ΡΕΑ, οδηγώντας τον στην 5η θέση της Α’ Εθνικής τη σεζόν 2023-24 και τις δύο επόμενες χρονιές κατέκτησε με την ομάδα της Κρήτης την 6η θέση, έχοντας έτσι μια εξαιρετική παρουσία στην κορυφαία κατηγορία της χώρας.

Στέλιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

