Πανιώνιος: Νέος προπονητής φυσικής κατάστασης ο Ντουρουντός

Μια σημαντική προσθήκη στο τεχνικό επιτελείο ανακοίνωσε ο Πανιώνιος, καθώς προσέλαβε τον πολύπειρο Ιωάννη Ντουρουντό ως προπονητή φυσικής κατάστασης.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Ντουρουντό, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή φυσικής κατάστασης στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Ο κ. Ντουρουντός είναι Διδάκτωρ Φυσιολογίας της Άσκησης, κάτοχος διπλώματος UEFA A και διαθέτει πολυετή εμπειρία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία και Σαουδική Αραβία. Στην πορεία του έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, σε Ολυμπιακό, ΠΑΣ Γιάννινα, Ιωνικό, Παναιτωλικό, Λεβαδειακό, Απόλλωνα Σμύρνης, ΑΕΛ Λεμεσού, Radnicki Nis, Skoda Xanthi, Al Raed KSA, Πανθρακικό και Λαμία.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται η κατάκτηση της Super League με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2016-17, η κατάκτηση της Super League 2 με τον ΠΑΣ Γιάννινα τη σεζόν 2019-20, καθώς και η συμμετοχή στους ομίλους του UEFA Champions League με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2017-18.

Ο Ιωάννης Ντουρουντός έχει εργαστεί ξανά στο παρελθόν στον Ιστορικό, καθώς διετέλεσε προπονητής φυσικής κατάστασης από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Νοέμβριο του 2011.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Δήλωση Ιωάννη Ντουρουντού:

«Με αίσθημα ευθύνης και προσμονής, νιώθω χαρά που αποτελώ μέρος της οικογένειας του Πανιωνίου, με μοναδικό σκοπό την επαναφορά του Ιστορικού εκεί που ανήκει. Ευχαριστώ τη διοίκηση του συλλόγου και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου. Δουλειά, Πίστη, Υπομονή, Επιμονή»