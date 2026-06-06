«Ο Γιάννης έχει αμφιβολίες για μία πιθανή μετακίνηση στους Χιτ»

Οι Χιτ είναι ανάμεσα στις ομάδες που θέλουν να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα άσο όμως να έχει τις αμφιβολίες του.

Αυτές, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, έχουν να κάνουν με το κατά πόσο το ρόστερ της ομάδας του Μαϊάμι θα είναι ικανό να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα, με τον Γιάννη να έχει τους ενδοιασμούς του.

«Ο θόρυβος συνδέεται με τους Χιτ, αλλά υπάρχει επίσης συζήτηση μεταξύ των πληροφοριών ότι ο Γιάννης έχει ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα μοιάζει το ρόστερ του Μαϊάμι στην άλλη πλευρά μιας συμφωνίας. Δεν θέλεις να διαλύσεις το ρόστερ σου και να πας στο μέρος που είσαι ενθουσιασμένος που βρίσκεσαι και να δυσκολευτείς να διεκδικήσεις ένα πρωτάθλημα», αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Γιάννης έχει τις αμφιβολίες του για μία πιθανή μετακόμιση στους Χιτ, που φαίνεται να μένουν πίσω στην κούρσα για την απόκτηση του «Greek Freak».